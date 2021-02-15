15 февраля 2021

В Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса

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Исследователи Эдинбургского университета выявили еще одну новую мутацию COVID-19 Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавирусной инфекции выявили в Великобритании, ему присвоили название B1525. Об этом сообщили в университете Эдинбурга.

«Вариант, известный как B1525, является предметом отчета исследователей из Эдинбургского университета, которые говорят, что он был обнаружен <…> в 10 странах, включая Данию, США и Австралию, при этом 32 случая выявлены в Великобритании», — пишет The Guardian. Врачи отметили, что в стране распространяется уже четыре вариации коронавируса.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России зарегистрирована первая в мире тест-система для выявления «британского» штамма коронавируса. Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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