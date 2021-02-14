Роспотребнадзор зарегистрировал тест на британский штамм COVID

В России зарегистрирована первая в мире тест-система для выявления «британского» штамма коронавируса. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма) — набор реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-UK-IT», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что испытания на клинических образцах доказали высокую точность теста.
Кроме того, Роспотребнадзор заявил, что новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2. Система также подойдет и для других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование.
В середине декабря британские власти заявили, что в ходе второй волны эпидемии в стране с большой скоростью распространяется новый тип коронавируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что из тысячи зараженных «британским» штаммом умирает на 3-4 человека больше, чем от классического варианта COVID-19.
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