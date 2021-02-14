14 февраля 2021

Роспотребнадзор зарегистрировал тест на британский штамм COVID

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Испытания на клинических образцах доказали высокую точность теста Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России зарегистрирована первая в мире тест-система для выявления «британского» штамма коронавируса. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма) — набор реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-UK-IT», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что испытания на клинических образцах доказали высокую точность теста.

Кроме того, Роспотребнадзор заявил, что новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2. Система также подойдет и для других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование.

В середине декабря британские власти заявили, что в ходе второй волны эпидемии в стране с большой скоростью распространяется новый тип коронавируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что из тысячи зараженных «британским» штаммом умирает на 3-4 человека больше, чем от классического варианта COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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