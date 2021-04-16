Власти ЯНАО будут закупать чумы для многодетных аборигенов

Заменять чум с нартами выдачей денег передумали Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Решение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова о выдаче «чумового» комплекта коренным жителям региона в ближайшее время будет закреплено в нормативно-правовой базе. Проект соответствующего постановления о поддержке молодых многодетных семей КМНС был опубликован 16 апреля на официально сайте окружного правительства.

«Утвердить порядок предоставления (…) комплекта чума и нарт при рождении (усыновлении) третьего ребенка, начиная с 01 января 2021 года, — говорится в документе. — Установить предельную стоимость комплекта чума и нарт в сумме 580 000 (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей». Всем главам муниципальных районов и округов Ямала рекомендовано руководствоваться данным постановлением.

В документе также прописано, что получателем может стать один из родителей в возрасте до 35 лет включительно, если третий и последующий ребенок в семье, ведущей традиционный для КМНС образ жизни, был рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2021 года. Выдавать взамен комплекта его денежный эквивалент власти не будут.

В правительстве ЯНАО подтвердили, что документ технически приводит региональное законодательство в соответствие с заявлением губернатора Артюхова, сделанным во время ежегодного доклада о положении дел в ЯНАО. До этого муниципалитеты ЯНАО адресно решали вопросы жилья для коренного населения.