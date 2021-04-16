16 апреля 2021
15 апреля 2021

В тюменском парке нашли труп девушки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обыски штаба Навального. Тюмень, следственный комитет, газель
Сейчас следователи устанавливают личность погибшей Фото:

В Тюмени в парке «Заречный» найден труп девушки. Об этом URA.RU сообщил собственный источник в правоохранительных структурах.

«В парке „Заречный“ сейчас работает оперативная группа. Нашли труп, молодая девушка», — рассказал URA.RU собственный источник в правоохранительных структурах.

В пресс-службе полиции Тюмени информацию подтвердили. «Сообщение об обнаружении трупа поступило на пульт дежурной части в 13:05. На данный момент известно, что выполнялись работы по откачиванию воды на улице Щербакова. В процессе и было обнаружено тело», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Личность погибшей и причины смерти устанавливаются. На месте работают следователи.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...