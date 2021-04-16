В тюменском парке нашли труп девушки

Сейчас следователи устанавливают личность погибшей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени в парке «Заречный» найден труп девушки. Об этом URA.RU сообщил собственный источник в правоохранительных структурах.

«В парке „Заречный“ сейчас работает оперативная группа. Нашли труп, молодая девушка», — рассказал URA.RU собственный источник в правоохранительных структурах.

В пресс-службе полиции Тюмени информацию подтвердили. «Сообщение об обнаружении трупа поступило на пульт дежурной части в 13:05. На данный момент известно, что выполнялись работы по откачиванию воды на улице Щербакова. В процессе и было обнаружено тело», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Личность погибшей и причины смерти устанавливаются. На месте работают следователи.