На проектирование дороги потратили около 50 млн рублей Фото: Елена Федорова © URA.RU

Скандальная дорога в ЯНАО, на которую якобы потратили почти миллиард рублей, даже не начинала строиться. Такую версию событий рассказал URA.RU источник, приближенный к мэрии района.

Следователи отказались возбуждать уголовное дело в отношении должностных лиц администрации и Управления капитального строительства по делу об «исчезнувшей» трассе. Прокуратура с решением следователей согласилась. «На самом же деле дорога от поселка Ныда до Медвежьего месторождения и не начинала строиться», — делится с агентством инсайдер.

Источник в дептрансе региона подтверждает — из дорожного фонда ЯНАО выделялись деньги, порядка 50 миллионов, лишь на проектирование. Само строительство изначально планировалось на средства газовых компаний. Позже финансировать нерентабельную стройку газовики передумали. Проект так и остался пылиться в архивах районной администрации.

Как утверждает источник в администрации Надымского района, падающая добыча на Медвежьем и отсутствие в этом районе перспектив для ее наращивания поставило крест на проекте. Инициировать строительство в 2012 году попытался тогдашний глава Ныды. От Минтранса РФ в регион «спустилась» рекомендация о начале проектирования, но тем дело и кончилось.

«Сейчас, спустя почти 10 лет, ситуация переменилась в корне. Как и политика в сфере дорожного хозяйства. Кому понадобилось выкапывать это дело и снабжать откровенно лживыми деталями — непонятно. Даже тогда было очень сложно „закопать“ миллиард, а теперь вообще невозможно», — делится источник.

В администрации Надымского района не удалось получить оперативный комментарий. В департаменте транспорта ЯНАО подтвердили, что почти 10 лет назад вопрос о дороге действительно поднимался, но только о начале ее проектирования. Деньги на строительство из бюджета ЯНАО не выделялись.

Ранее URA.RU сообщало в инсайдах, что на дорогу от Ныды до Медвежьего потратили свыше 1 млрд рублей, но сама она существовала только на бумаге. Бывший глава района Леонид Дяченко тогда предположил, что бетонка утонула в болотистой почве.