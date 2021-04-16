Мурашко назвал главную причину смертности в России

Самой распространенной причиной смертности среди россиян стали сердечно-сосудистые заболевания. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«В структуре причин смертности населения в России и в мире сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются самой распространенной причиной», — приводит слова Мурашко РИА «Новости». По его словам, наличие подобных болезней может стать фактором развития тяжелого течения коронавируса. В связи с этим борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями не прекращалась, несмотря на пандемию, подчеркнул глава Минздрава РФ.
Однако, добавил Мурашко, из-за пандемии снизилась ожидаемая продолжительность жизни в России. При этом младенческая смертность достигла своего исторического минимума и составила 4,5 на 1 000 родившихся живыми при плане 4,9, сказал он.
Ранее Михаил Мурашко заявил, что России удалось избежать драматического сценария развития ситуации с коронавирусом, пишет RT. Он также раскрыл, что осложнения, у переболевших COVID-19, проявляются в виде слабости, проблем с центральной нервной и сердечно-сосудистой системами, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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