16 апреля 2021

Минпросвещения хочет сократить срок учебы по некоторым профессиям

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый учебный день в Уральском федеральном университете после карантинных мер. Екатеринбург, обучение, учеба, высшее образование, занятия, студенты, масочный режим
Минпросвещения урежет срок обучения по некоторым специальностям в колледжах Фото:

Россияне смогут быстрее получать некоторые профессии благодаря сокращению сроков обучения по ним. Об этом сообщает первый заместитель главы министерства просвещения Дмитрий Глушко на парламентских слушаниях «О мерах по повышению качества профобразования в РФ».

«Мы прорабатываем возможность исключения избыточных требований, в том числе и по срокам обучения», — рассказал Глушко «Парламентской газете». Он уточнил, что считает излишним, например, пятилетний срок обучения парикмахеров.

Также Минпросвещения собирается сократить число профессий и специальностей в сфере среднего профессионального образования. Пока насчитывается 486 разных направлений обучения. После укрупнения и частичного объединения их останется всего 250, рассказал Глушко.

Ранее стало известно, что два университета в Подмосковье попали в число лучших технических вузов России, пишет RT. Их оценивали по качеству образования и востребованности выпускников на рынке труда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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