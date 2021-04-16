Беглого челябинского авдоката взяли под стражу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники ГУФСИН по Челябинской области задержали осужденного, находившегося в федеральном розыске более 11 лет. Как сообщили URA.RU источники в силовых структурах, речь идет об адвокате Максиме Старовойтове, скрывшемся от правосудия.

«Мужчина осужден в 2009 году Советским районным судом Челябинска по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), — уточнили в пресс-службе ГУ ФСИН, не называя имя задержанного. — Его приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима».

На оглашение приговора Старовойтов не явился и был объявлен в федеральный розыск. Он менял место жительства и внешность, а чтобы выглядеть старше, носил накладную бороду. Поиском Старовойтова занимались оперативники ГУ ФСИН по региону, так как после вступления приговор в силу, он числился в розыске именно этого ведомства.

Как пишет «Право.ру» Старовойтов изготовил на компьютере фиктивные документы о наличии у своих знакомых магазина. По этим документам имущество застраховали. Было инсценировано нападение на магазин, после чего была предпринята попытка получить страховку за ущерб. Всех отдали под суд, а Старовойтов смог скрыться.

С именем адвоката связана еще одна громкая история. У Старовойтова была любовница, о чем узнала жена. 21 мая 2008 года жена адвоката вместе с подругой, чиновницей мэрии Челябинска, забили любовницу до смерти, а тело сбросили в Первое озеро. Через неделю обеих задержали, обе получили большие сроки. Приговор им вынесли в декабре 2009 года, к тому времени Старовойтов уже был в бегах.