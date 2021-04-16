16 апреля 2021
15 апреля 2021

Пермский край трансформируют к 2030 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд председателя фонда Сколково Аркадия Дворковича в Эр-телеком, февраль 2020 г. Пермь. , технопарк, морион, morion
19—21 апреля на площадке Мориона пройдет сессия «Стратегия цифровой трансформации Пермского края-2030» Фото:

В Пермском крае разрабатывают стратегию цифровой трансформации региона к 2030 году, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края. Регион вошел в число пилотных по подобным стратегиям, которые разработаны в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

«С 19 до 21 апреля 2021 года Правительство региона и Госкорпорация „Ростех“ проведут стратсессию, где будет обсуждаться стратегия цифровой трансформации Пермского края», — сообщает сайт. Пермские наработки будут рекомендованы минцифры РФ другим регионам России.

По мнению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в ближайшей перспективе число занятых в IT-секторе увеличится до 22 тысяч человек. «Для жителей региона это означает повышение доступности государственных и муниципальных сервисов, новые образовательные возможности, улучшение комфорта и качества жизни. Для экономики — это развитие высокотехнологичных отраслей и новые рабочие места», — сказал Махонин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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