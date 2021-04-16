Пермский край трансформируют к 2030 году

В Пермском крае разрабатывают стратегию цифровой трансформации региона к 2030 году, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края. Регион вошел в число пилотных по подобным стратегиям, которые разработаны в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.
«С 19 до 21 апреля 2021 года Правительство региона и Госкорпорация „Ростех“ проведут стратсессию, где будет обсуждаться стратегия цифровой трансформации Пермского края», — сообщает сайт. Пермские наработки будут рекомендованы минцифры РФ другим регионам России.
По мнению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в ближайшей перспективе число занятых в IT-секторе увеличится до 22 тысяч человек. «Для жителей региона это означает повышение доступности государственных и муниципальных сервисов, новые образовательные возможности, улучшение комфорта и качества жизни. Для экономики — это развитие высокотехнологичных отраслей и новые рабочие места», — сказал Махонин.
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