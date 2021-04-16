16 апреля 2021
15 апреля 2021

Опальный депутат Госдумы нашел способ переизбраться в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы Челябинск, барышев андрей
Андрей Барышев начал переговоры с еще одной партией Фото:

Депутат Госдумы Андрей Барышев просит партию «Родина» выдвинуть его на выборах по Металлургическому округу. Эту информацию URA.RU подтвердил руководитель регионального отделения партии Сергей Смышляев.

«Такой разговор у нас был, — сообщил URA.RU Смышляев. — Барышева интересует Металлургический округ. Я ему пока не дал ответа». По словам Смышляева, ранее депутат встречался с руководством «Родины» в Москве, но его отправили вести переговоры в Челябинске. Сам Барышев не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

В 2016 году Барышев избрался в Госдуму от «Единой России», не будучи членом партии. В 2021 ЕР решила поддержать в его округе вице-спикера заксобрания области Владимира Павлова. Барышев после этого сообщил URA.RU, что готов идти на выборы самостоятельно.

С этого момента инсайдеры в партийных кругах регулярно сообщали о контактах парламентария с различными политическими силами. Среди них называли «Яблоко», Российскую партию пенсионеров, КПРФ и «Коммунистов России». Выдвижение от партии позволяет претенденту на мандат Госдумы не собирать самостоятельно подписи в свою поддержку, что при нынешнем законодательстве стало для кандидатов-одиночек практически нереальной задачей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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