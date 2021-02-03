03 февраля 2021

Челябинские единороссы нашли, кто заберет мандат депутата Госдумы. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, экскурсия и эмоции Бориса Дубровского. На ЧТПЗ. Челябинск, павлов владимир, портрет
Владимир Павлов одновременно и политик, и производственник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Кандидатом на выборах в Госдуму по Челябинскому одномандатному округу от «Единой России» будет вице-спикер заксобрания области, экс-министр промышленности региона Владимир Павлов. Об этом сообщили URA.RU источники в партийных кругах.

«Кандидатура Павлова проходит финальную стадию согласования — с высшим руководством партии, губернатором Алексеем Текслером и в администрации президента. Он фигурирует на участие в праймериз во всех трех списках, все идет к тому, что ближайшее время процесс будет запущен. Сейчас работает в структурах ЧТПЗ», — рассказал собеседник URA.RU в «ЕР». Павлов и курирующий избирательную кампанию единороссов первый замсекретаря областного политсовета «ЕР», вице-губернатор Анатолий Векшин на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

Таким образом, из пяти одномандатных округов Челябинской области у единороссов «закрыты» три. В Металлургическом уже идет кампания действующего депутата Госдумы Владимира Бурматова. В Магнитогорском работу по переизбранию Виталия Бахметьева запустят после намеченного на 5 февраля заседания штаба под руководством Векшина. Под вопросом остаются наиболее сложные и конкурентные Златоустовский и Коркинский округа, где предстоит серьезная борьба с эсерами.

Челябинский округ на этом фоне стоит особняком. В 2016 году здесь при поддержке ЕР в Госдуму избрался Андрей Барышев. Сейчас партия не хочет оказывать ему поддержку, но сам он заявил URA.RU, что собирается идти на праймериз.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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