Взрыв произошел из кустарного парогенератора (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Шадринска (Курганская область) погиб на работе из-за взрыва кустарного оборудования, которое ему выдал начальник. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба СУ СК России по Курганской области.

По данным следствия, в январе 2020 года бригада работников производила паротепловую обработку водопровода и канализации частного дома. «В процессе производства работ произошел взрыв парогенератора, которым был смертельно травмирован один из работников», — рассказали в пресс-службе.

Представители ведомства отметили, что директор предприятия выдал рабочим парогенератор кустарного производства, не обеспечил средствами индивидуальной защиты и не инструктировал о технике безопасности. Предпринимателя обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Мужчина признал вину в совершении преступления. В суд направлено уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением.

Фотография взорвавшегося парогенератора Фото: пресс-служба СУ СК России по Курганской области