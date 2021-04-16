16 апреля 2021
15 апреля 2021

Курганец погиб из-за взрыва на работе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, взрыв, гриб от взрыва
Взрыв произошел из кустарного парогенератора (архивное фото) Фото:

Житель Шадринска (Курганская область) погиб на работе из-за взрыва кустарного оборудования, которое ему выдал начальник. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба СУ СК России по Курганской области.

По данным следствия, в январе 2020 года бригада работников производила паротепловую обработку водопровода и канализации частного дома. «В процессе производства работ произошел взрыв парогенератора, которым был смертельно травмирован один из работников», — рассказали в пресс-службе.

Представители ведомства отметили, что директор предприятия выдал рабочим парогенератор кустарного производства, не обеспечил средствами индивидуальной защиты и не инструктировал о технике безопасности. Предпринимателя обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Мужчина признал вину в совершении преступления. В суд направлено уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением.

Фотография взорвавшегося парогенератора
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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