Власти Кургана придумали, как защитить парк от вандалов

В ЦПКиО Кургана установят 15 дополнительных камер (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Центральном парке культуры и отдыха Кургана установят 15 камер. Ранее новые объекты в парке повредили вандалы. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба областного правительства.

«В ЦПКиО к двум имеющимся камерам видеонаблюдения в ближайшее время дополнительно установят еще 15 по всему парку», — рассказали в пресс-службе. Представители власти отметили, что в парке восстановили выломанные вандалами столики и лавочки. По данному факту мэрия Кургана направила заявление в полицию, виновников ищут.

В правительстве отметили, что горожане замечают провалы плитки и стоячие лужи в тех местах парка, где экспертная комиссия не приняла работы в 2020 году. В пресс-службе добавили, что подрядчик устранит недоделки в рамках гарантийных обязательств. В 2021 году в ЦПКиО установят две новые детские площадки, обновят городок аттракционов и смонтируют подсветку деревьев.

8 апреля мэр Кургана Андрей Потапов пожаловался на вандалов, которые повредили часть объектов в ЦПКиО. В городе возбудили несколько уголовных дел из-за разбитых остановок. За полгода, по словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, в Кургане испортили несколько остановочных комплексов. В середине апреля представители местного турагентства пожаловались на бабушек-вандалов, которые крадут у них цветы.