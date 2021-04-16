Курганские власти нашли причину проблем на новой набережной

По данным властей, дефекты на обновленной набережной устранят до 10 мая (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане обновленная набережная начала разваливаться из-за того, что подрядчик, который ее ремонтировал, поздно закончил работы. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба областного правительства.

Весной на обновленной набережной начала отваливаться гранитная облицовка и местами проседать тротуарная плитка. «Причину выяснили. Она заключается в том, что подрядчик затянул с выполнением работ, это сказалось на качестве, и по весне получился такой результат», — рассказали в пресс-службе.

Представители правительства отметили, что дефекты на набережной уже устраняют в рамках гарантийных обязательств. Все работы планируется завершить до 10 мая.

Жители Кургана в марте заметили, что на одном из участков набережной отпала гранитная облицовка, а в апреле на другом участке частично просела плитка. Проблемы с новой набережной возникли и в Шадринске. Эти объекты обновили в 2020 году.