16 апреля 2021
15 апреля 2021

Курганские власти нашли причину проблем на новой набережной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города. Курган , улица набережная, храм богоявленского, набережная тобола
По данным властей, дефекты на обновленной набережной устранят до 10 мая (архивное фото) Фото:

В Кургане обновленная набережная начала разваливаться из-за того, что подрядчик, который ее ремонтировал, поздно закончил работы. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба областного правительства.

Весной на обновленной набережной начала отваливаться гранитная облицовка и местами проседать тротуарная плитка. «Причину выяснили. Она заключается в том, что подрядчик затянул с выполнением работ, это сказалось на качестве, и по весне получился такой результат», — рассказали в пресс-службе.

Представители правительства отметили, что дефекты на набережной уже устраняют в рамках гарантийных обязательств. Все работы планируется завершить до 10 мая.

Жители Кургана в марте заметили, что на одном из участков набережной отпала гранитная облицовка, а в апреле на другом участке частично просела плитка. Проблемы с новой набережной возникли и в Шадринске. Эти объекты обновили в 2020 году.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...