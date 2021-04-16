16 апреля 2021

Звезда «Первого канала» обвинила власти РФ во лжи из-за Турции

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатерина Андреева заявила, что смогла вернуться из Турции после закрытия границ только по воле случая

Ведущая программы «Время» на «Первом канале» Екатерина Андреева обвинила власти во лжи после полета в Турцию. Она объяснила, что правительство обещало вывезти россиян с курорта, границы с которым закрыты, но в итоге ее рейс отменили, сообщила Андреева в своих сторис в Instagram.

«Голикова (вице-премьер РФ Татьяна Голикова) обещала, но обманула. Догузова (глава Ростуризма Зарина Догузова) сказала, но неправду. Нас никто не вывез», — приводит слова телеведущей Lenta.ru. Она заявила, что выбраться из Турции ей помогли бог и случай.

Также Андреева подчеркнула, что не знает, как будут возвращаться домой другие россияне. Однако заявления об их вывозе в Россию по их билетам — ложь, уверена телеведущая. Сейчас сторис, где Андреева возмущается ложью со стороны властей, уже отсутствуют.

Полеты в Турцию были ограничены с 15 апреля до 1 июня, напоминает RT. Это связано с плохой эпидемиологической ситуацией в стране. Ранее Ростуризм объяснил, что делать тем, кто отдыхает в Турции по путевке, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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