Звезда «Первого канала» обвинила власти РФ во лжи из-за Турции

Ведущая программы «Время» на «Первом канале» Екатерина Андреева обвинила власти во лжи после полета в Турцию. Она объяснила, что правительство обещало вывезти россиян с курорта, границы с которым закрыты, но в итоге ее рейс отменили, сообщила Андреева в своих сторис в Instagram.
«Голикова (вице-премьер РФ Татьяна Голикова) обещала, но обманула. Догузова (глава Ростуризма Зарина Догузова) сказала, но неправду. Нас никто не вывез», — приводит слова телеведущей Lenta.ru. Она заявила, что выбраться из Турции ей помогли бог и случай.
Также Андреева подчеркнула, что не знает, как будут возвращаться домой другие россияне. Однако заявления об их вывозе в Россию по их билетам — ложь, уверена телеведущая. Сейчас сторис, где Андреева возмущается ложью со стороны властей, уже отсутствуют.
Полеты в Турцию были ограничены с 15 апреля до 1 июня, напоминает RT. Это связано с плохой эпидемиологической ситуацией в стране. Ранее Ростуризм объяснил, что делать тем, кто отдыхает в Турции по путевке, пишет телеканал 360.
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