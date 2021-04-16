Стрелков назвал условие для появления американских ЧВК в Донбассе

Игорь Стрелков считает, что бойцы западных ЧВК могут появится в Донбассе Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Представители частных военных компаний (ЧВК) из западных стран появятся на линии соприкосновения в Донбассе, в случае обострения вооруженного конфликта. Такое предположение в разговоре с URA.RU выразил экс-министр ДНР Игорь Стрелков.

«Думаю, что в случае боевых действиях, конечно же, они (прим.ред. — бойцы западных ЧВК) появятся. Именно как специалисты. Не как пехота, не как пушечное мясо. Пушечным мясом они предоставят возможность быть украинцам, то есть русским украинцам. А сами будут стоять за спиной всячески поддерживать огонь», — объяснил URA.RU Стрелков.

По мнению собеседника агентства, представители ЧВК могут заниматься обслуживанием боевой техники. «Даже радиоэлектронная борьба. Специалисты этого рода очень востребованы», — отметил он.

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в беседе с URA.RU также не исключил появление западных ЧВК в Донбассе на стороне Украины. «В любом горячем конфликте вероятность присутствия ЧВК она высока с той или иной стороны. Зачем ЧВК еще создавать, чем не для войны? Я допускаю, что могут. Я уверен, что НАТО своими кадрами рисковать не будут. И воевать за Украину НАТО не собираются. На счет ЧВК — допускаю», — подчеркнул он.

Ранее бойцы ЧВК, воевавшие за пределами РФ, рассказали URA.RU сколько зарабатывают российские наемники. По их словам, боец может заработать до одного миллиона рублей за три месяца вне зависимости от региона пребывания. Как объяснил один из инсайдеров, чем больше у наемника будет за плечами боевых операций, тем больше денег он получит.