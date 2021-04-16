Свердловский депутат Госдумы обеднел в 20 раз в год пандемии

Доходы Зелимхана Муцоева снизились наиболее заметно среди свердловских депутатов Госдумы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доходы депутата Госдумы от Свердловской области, бизнесмена Зелимхана Муцоева за год сократились в 24 раза. Как следует из декларации парламентария, ранее включавшегося в список богатейших людей России по версии Forbes, в 2020-м году он заработал 11,8 миллиона рублей. Годом ранее Муцоев отчитывался о 283,7 миллиона (девятикратный рост по сравнению с 2018 годом).

Имущество Муцоева при этом осталось прежним. Также о падении доходов в год пандемии отчитались и другие депутаты от «Единой России» — Максим Иванов (5,2 млн рублей в 2020-м против 5,4 млн в 2019-м), Павел Крашенинников (6,1 млн против 8,6 млн). Потерял в доходах и Андрей Ветлужских, заработавший 8,2 млн рублей в 2019 году. В этот раз он отчитался о 5,5 млн рублей. Сын владельца сети супермаркетов «Кировский» Лев Ковпак в 2020 году заработал на 42 миллиона меньше — 36 млн. Депутат сохранил всю недвижимость.

Заметно обеднели в 2020 году и госдумские оппозиционеры. Так, представитель ЛДПР Игорь Торощин задекларировал 8,3 млн рублей (против 22,7 млн рублей в 2019-м). Он продал автомобиль Lexus NX200. Доход коммуниста Николая Езерского составил 7,9 млн рублей (в 2019 году — 8,3 млн рублей).

Наибольший рост по доходам среди свердловских депутатов показал олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин («ЕР»). В 2019 году он заработал 2,7 млн рублей, а в 2020-м — 16,4 млн рублей. Судя по декларации, он продал свой Toyota Land Cruiser. Депутат по-прежнему владеет еще одним таким внедорожником, автомобилем BMW Х6, мотоциклом BMW R1300R, а также 11 земельными участками, двумя домами, двумя квартирами и двумя гаражами. Менее значительно — на 200 тысяч рублей — заработки выросли у единороссов Андрея Альшевских (5,6 млн) и Сергея Чепикова (7 млн). На 300 тысяч богаче в 2020 году стал справедливоросс Дмитрий Ионин (5,45 млн рублей).

Пандемия COVID-19 не помогла существенно заработать единороссу Александру Петрову, семья которого владеет компанией «Медсинтез», производящей противовирусный препарат «Триазаверин» (используется против COVID-19). Его доходы выросли всего на 300 тысяч рублей — до 5,7 млн.