Зелимхан Муцоев по-прежнему возглавляет список богатейших представителей Среднего Урала в Госдуме Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Доходы самого богатого депутата Госдумы от Свердловской области, бизнесмена Зелимхана Муцоева в 2019 году выросли в девять раз по сравнению с 2018-м годом — с 33 миллионов до 283,7 миллиона рублей. Это следует из декларации парламентария, опубликованной на сайте Госдумы. Доходы практически всех его свердловских коллег за год также увеличились.

В собственности у Муцоева — земельные участки (площадью 5 482 кв. м, 3,8 тысячи кв. м., 4,6 тысячи кв. м., 4,8 тысячи кв. м., 4 тысячи кв. м. и 1,4 тысячи кв. м.), два жилых дома площадью 1,4 тысячи кв. м. и 1,1 тысячи кв м, гостевой дом (79,50 кв. м), гараж и трансформаторная подстанция. Кроме того, у Муцоева есть автомобили BMW 760 LI и Mercedes-Benz S 560 4MAT.

Второй по доходам среди депутатов от Свердловской области — Лев Ковпак, чей заработок за год вырос почти в четыре раза — с 20 миллионов рублей до 78 миллионов. Ему принадлежат два земельных участка (2135 и 595 кв. м.), жилой дом площадью 780 кв. м. и жилой дом 281 кв. м., две квартиры (154 и 116,5 кв. м.), гаражный бокс, машиноместо и гараж-стоянка. Тройку самых обеспеченных депутатов от региона замыкает Николай Езерский с 8,3 миллиона рублей (в 2018 году — 7 миллионов). Соразмерный доход за 2019 год заявил Андрей Ветлужских (8,2 миллиона).

Доходы ряда других депутатов от Свердловской области примерно равны: Андрей Альшевских заработал 5,4 миллиона рублей, столько же — Александр Петров и Максим Иванов, Алексей Балыбердин — 5,3 миллиона, Дмитрий Ионин 5,2 миллиона рублей. Заработок Павла Крашенинникова за год упал на 2,3 миллиона — до 8,6 миллиона рублей. Депутат Сергей Чепиков задекларировал 6,8 миллиона рублей. Список его имущества, состоявший из дома (259,8 кв. м.) и нежилого помещения (106,6 кв. м.), за год пополнился автомобилем BMW Z4.

Наиболее широко перечень объектов собственности представлен у Антона Шипулина, сдавшего декларацию впервые. Единороссу с самым низким доходом среди фигурантов списка — 2,7 миллиона рублей — принадлежат 11 земельных участков, два жилых дома, две квартиры, два гаража, четыре нежилых помещения и три жилых. Кроме того, бывший биатлонист владеет автомобилями BMW X6, двумя Toyota Land Cruiser, мотоциклом BMW R1300R, снегоходом и прицепом.