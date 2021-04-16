Депутат Госдумы от ЯНАО купил внедорожник

Депутат Госдумы Владимир Пушкарев, в федеральном парламенте представляющий ЯНАО, в 2020 году стал больше зарабатывать и купил себе внедорожник. Такие данные следуют из декларации, размещенной на сайте Госдумы РФ.
«Депутат Владимир Пушкарев. Общая сумма декларированного годового дохода — 5 616 807 рублей», — такие данные приводятся в декларации парламентария от ЯНАО за 2020 год, размещенной на сайте Госдумы РФ.
В 2019-м Владимир Пушкарев заработал на 148 948 рублей меньше. Также в позапрошлом году у него в собственности не было никакого транспорта. Однако в 2020-м ямальский депутат это исправил. В его декларации значится Toyota Land Cruiser 150. Также он купил и место для парковки.
Ранее URA.RU писало, сколько за прошлый год заработали депутаты Госдумы от Тюменской области (без автономных округов). Один из них увеличил свой доход на семь миллионов рублей.
Подписывайтесь на URA.RU в