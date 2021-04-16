Депутат Госдумы от ЯНАО купил внедорожник

Владимир Пушкарев в 2020 году смог увеличить свой доход Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат Госдумы Владимир Пушкарев, в федеральном парламенте представляющий ЯНАО, в 2020 году стал больше зарабатывать и купил себе внедорожник. Такие данные следуют из декларации, размещенной на сайте Госдумы РФ.

«Депутат Владимир Пушкарев. Общая сумма декларированного годового дохода — 5 616 807 рублей», — такие данные приводятся в декларации парламентария от ЯНАО за 2020 год, размещенной на сайте Госдумы РФ.

В 2019-м Владимир Пушкарев заработал на 148 948 рублей меньше. Также в позапрошлом году у него в собственности не было никакого транспорта. Однако в 2020-м ямальский депутат это исправил. В его декларации значится Toyota Land Cruiser 150. Также он купил и место для парковки.

Ранее URA.RU писало, сколько за прошлый год заработали депутаты Госдумы от Тюменской области (без автономных округов). Один из них увеличил свой доход на семь миллионов рублей.