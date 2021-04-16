Жена курганского депутата Госдумы обеднела почти в 10 раз

Доход жены депутата Василия Шишкоедова значительно упал за год (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Доходы депутатов Госдумы от Курганской области по итогам 2020 года выросли, но у жены одного из них они значительно снизились. Об этом свидетельствует декларации, которые опубликованы на официальном сайте Госдумы РФ.

Доходы депутата Василия Шишкоедова в 2020 году составили почти 6 млн рублей (в 2019 году — 5,89 млн рублей). Среди задекларированной недвижимости — четыре земельных участка от 1 до 160 тысяч кв. м (два самых крупных — для сельскохозяйственного производства) и квартира в 107 кв. м. Ему принадлежат автомобили KIA SLS (SPORTAGE), KIA XM FL (SORENTO) и прицеп КМЗ. Его жена задекларировала 236 тыс. рублей (годом ранее — около двух миллионов рублей). Ей принадлежит земельный участок в девять соток с домом на 100 кв. м.

Депутат Александр Ильтяков отчитался о доходах в 5,75 млн рублей (в 2019 году — 5,2 млн рублей). Он владеет машинами Toyota Alphard V, Toyota Grand Hiace, квадроциклом Yamaha YFM 700 FWAD, пятью земельными участками площадью от 0,898 до 123 тысяч кв. м, жилым домом на 244 кв. м, павильоном с помещениями для приема пищи, помещением с подвалом в здании торгового центра и часовней. Доход его жены в 2020 году составил 284,5 тыс. рублей. Годом ранее у нее доходов не было.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский сенатор Сергей Муратов задекларировал за 2020 год 71,4 млн рублей дохода. Его жена отчиталась о доходах в 247,9 млн рублей.