16 апреля 2021

Премьер-министр Мишустин за год стал богаче. Декларация

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Декларация Мишустина о доходах — первая после полного года работы в качестве главы кабинета министров Фото:
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Декларационная кампания

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин за 2020 год заработал 19,8 миллионов рублей. Декларация о доходах премьер-министра опубликована на официальном сайте кабмина.

Согласно документу, в 2020 году глава правительства РФ заработал на 1,7 миллионов больше, чем годом ранее — 19,8 млн рублей. Жена премьер-министра Владлена заработала 63,9 миллионов рублей (годом ранее доход составил 54,8 млн рублей).

В декларации указано, что у Мишустина нет объектов недвижимости, которые были бы в его исключительной собственности. В пользовании у премьер-министра совместно с супругой и сыном земельный участок (55 соток), жилой дом (861,2 кв. м) и квартира (141,6 кв. м). Личного автомобиля у премьер-министра нет. Жена владеет автомобилем Ford Kuga.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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