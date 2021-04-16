Декларация Мишустина о доходах — первая после полного года работы в качестве главы кабинета министров Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин за 2020 год заработал 19,8 миллионов рублей. Декларация о доходах премьер-министра опубликована на официальном сайте кабмина.

Согласно документу, в 2020 году глава правительства РФ заработал на 1,7 миллионов больше, чем годом ранее — 19,8 млн рублей. Жена премьер-министра Владлена заработала 63,9 миллионов рублей (годом ранее доход составил 54,8 млн рублей).

В декларации указано, что у Мишустина нет объектов недвижимости, которые были бы в его исключительной собственности. В пользовании у премьер-министра совместно с супругой и сыном земельный участок (55 соток), жилой дом (861,2 кв. м) и квартира (141,6 кв. м). Личного автомобиля у премьер-министра нет. Жена владеет автомобилем Ford Kuga.