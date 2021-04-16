Минэнерго поддержало запрет на вывоз бензина из России

В России могут временно ограничить экспорт бензина. Об этом сообщило министерство энергетики страны.
«Минэнерго концептуально поддерживает введение временных ограничений на экспорт бензина», — передает сообщение ТАСС. Отмечается, что такая мера способна стабилизировать ситуации на внутрироссийском рынке.
Ранее в Федеральной антимонопольной службе заявили, что подорожание топлива в стране в 2021 году могло быть вызвано морозами. Тем временем, в Минэнерго РФ назвали цену на бензин несправедливо низкой. Аналитики призвали готовиться к дальнейшему подорожанию. Они считают, что цены на топливо опередят инфляцию. Представители Госдумы попросили министра финансов Антона Силуанова предоставить информацию о повышении цен на бензин в России, несмотря на введение механизма демпфера.
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