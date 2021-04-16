16 апреля 2021

Минэнерго поддержало запрет на вывоз бензина из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля
Мера поможет стабилизировать ситуацию с ценами Фото:

В России могут временно ограничить экспорт бензина. Об этом сообщило министерство энергетики страны.

«Минэнерго концептуально поддерживает введение временных ограничений на экспорт бензина», — передает сообщение ТАСС. Отмечается, что такая мера способна стабилизировать ситуации на внутрироссийском рынке.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе заявили, что подорожание топлива в стране в 2021 году могло быть вызвано морозами. Тем временем, в Минэнерго РФ назвали цену на бензин несправедливо низкой. Аналитики призвали готовиться к дальнейшему подорожанию. Они считают, что цены на топливо опередят инфляцию. Представители Госдумы попросили министра финансов Антона Силуанова предоставить информацию о повышении цен на бензин в России, несмотря на введение механизма демпфера.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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