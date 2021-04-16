Байден пожелал вернуть Россию в мировое сообщество

Россия находится за пределами мирового сообщества, но предстоящий саммит по климату сможет ее вернуть обратно. Такое мнение президента США Джо Байдена привела его пресс-секретарь Джейн Псаки.
«Президент считает, что Россия находится за пределами мирового сообщества во многих отношениях. <…> Предложение президента [о проведении саммита] — это мост назад. Он полагает, что в интересах России его принять», — цитирует Псаки РИА «Новости».
Климатический саммит США планирует провести в виртуальном формате 22—23 апреля. Белый дом пригласил на него лидеров 40 стран мира, в том числе и президента РФ Владимира Путина, однако он еще не подтвердил свое участие.
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