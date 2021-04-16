16 апреля 2021

«МК»: Путин повысит пенсии лишь для части работающих россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Факультет ДПИ в университете третьего возраста. г. Курган, пенсионерки, бабушки, мастер класс, пенсия, университет третьего возраста
Бюджет страны не справится с индексацией пенсий работающим россиянам Фото:

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию не будет объявлять о возвращении индексации пенсий работающим россиянам. Бюджет страны не справится с такой нагрузкой. Повысить выплаты могут лишь для работающих пенсионеров, которые являются инвалидами.

«В ходе обсуждения пришли к мнению, что бюджет пока не справится с такой нагрузкой — затраты составят от 0,5 до 1,5 трлн рублей дополнительных расходов. Максимум, что может быть озвучено — это индексация для наиболее уязвимых избранных категорий. Например, для тех работающих пенсионеров, которые являются инвалидами. Это будет личное решение президента», — передает сайт MK.RU со ссылкой на собственные источники.

Путин начал готовить послание в начале марта, пишет RT. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что президент переписывал текст пять раз. Источники, близкие к Совфеду, утверждают, что российский лидер обратится с посланием 22 апреля. Сенатор Сергей Леонов заявил URA.RU, что Путин в послании Федеральному собранию объявит об индексации пенсий работающим россиянам.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...