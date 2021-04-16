«МК»: Путин повысит пенсии лишь для части работающих россиян

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию не будет объявлять о возвращении индексации пенсий работающим россиянам. Бюджет страны не справится с такой нагрузкой. Повысить выплаты могут лишь для работающих пенсионеров, которые являются инвалидами.
«В ходе обсуждения пришли к мнению, что бюджет пока не справится с такой нагрузкой — затраты составят от 0,5 до 1,5 трлн рублей дополнительных расходов. Максимум, что может быть озвучено — это индексация для наиболее уязвимых избранных категорий. Например, для тех работающих пенсионеров, которые являются инвалидами. Это будет личное решение президента», — передает сайт
Путин начал готовить послание в начале марта, пишет RT. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что президент переписывал текст пять раз. Источники, близкие к Совфеду, утверждают, что российский лидер обратится с посланием 22 апреля. Сенатор Сергей Леонов заявил URA.RU, что Путин в послании Федеральному собранию объявит об индексации пенсий работающим россиянам.
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