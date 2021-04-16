16 апреля 2021

Российских туристов предложили вывозить из Турции за 10 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, ред вингс, сухой суперджет, самолет, ssj100, sukhoi superjet100, авиакомпания red wings
Застрявших в Турции россиян могут начать вывозить домой по фиксированной государственной цене за билеты. Фото:

В связи со скачком цен на авиабилеты из Турции в Россию, туристам могут предложить вылет по фиксированной цене в 10 тысяч рублей. С таким предложением планирует выступить оперативный штаб, созданный в Общественном совете при Ростуризме.

«По 10 тыс. рублей с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат», сообщил «Известиям» руководитель штаба Дмитрий Давыденко. Предложение будет озвучено в начале следующей недели.

Ранее СМИ сообщали о резком скачке цен на авиабилеты из Турции в Россию. По информации портала Nation News, в эконом-классе цена билета из Стамбула в Москву выросла до 134 тысяч рублей, а в бизнес-классе — до 268 тысяч. Это связано с тем, что 12 апреля российский оперштаб по борьбе с коронавирусом приостановил полеты российских пассажирских авиакомпаний в Турцию с 15 апреля по 1 июня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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