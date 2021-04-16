Российских туристов предложили вывозить из Турции за 10 тысяч

Застрявших в Турции россиян могут начать вывозить домой по фиксированной государственной цене за билеты. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В связи со скачком цен на авиабилеты из Турции в Россию, туристам могут предложить вылет по фиксированной цене в 10 тысяч рублей. С таким предложением планирует выступить оперативный штаб, созданный в Общественном совете при Ростуризме.

«По 10 тыс. рублей с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат», сообщил «Известиям» руководитель штаба Дмитрий Давыденко. Предложение будет озвучено в начале следующей недели.

Ранее СМИ сообщали о резком скачке цен на авиабилеты из Турции в Россию. По информации портала Nation News, в эконом-классе цена билета из Стамбула в Москву выросла до 134 тысяч рублей, а в бизнес-классе — до 268 тысяч. Это связано с тем, что 12 апреля российский оперштаб по борьбе с коронавирусом приостановил полеты российских пассажирских авиакомпаний в Турцию с 15 апреля по 1 июня.