Топовый судэксперт предупредил о резком росте важного налога

Рыночная стоимость недвижимости в России сказывается на кадастровой оценке, что в свою очередь может привести к увеличению размера налога. Об этом заявил общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию стоимости Кирилл Кулаков.
«Например, в Москве кадастровая оценка проведена по состоянию на 1 января 2020 года. Но мэр Москвы не утвердил ее результаты, чтобы не поднялся налог на недвижимость для бизнеса», — цитирует Кулакова РИА «Новости».
Эксперт отметил, что 1 января в столице вновь началась кадастровая оценка. Если мэр утвердит ее результаты, то налог на недвижимость в 2022 году вырастет. «Предположим, для жилья (кадастровая стоимость) вырастет на 20%. Налог для большинства квартир составляет 0,1% от государственной кадастровой стоимости. Таким образом, налог вырастет на 20%», — подчеркнул он. Добавив, что при утверждении результатов оценки власти, как правило, все же стараются брать нижние показатели. Это позволяет не допустить резкого скачка в налогах.
Так же Кулаков добавил, что делается кадастровая оценка в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе обычно раз в два года, в остальных субъектах РФ — раз в три года. Внепланово ее могут провести, если индекс рынка недвижимости претерпит колебания выше или ниже 30%.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину рассмотреть вопрос о снижения ставки налога на имущество организаций. Между тем Госдума, как сообщает «Национальная служба новостей», отклонила законопроект об освобождении от уплаты налога на доходы физических лиц тех, чей ежемесячный приработок не превышает двойной минимальный размер оплаты труда.
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