16 апреля 2021

На Челябинскую область надвигаются ураганы и аномальная жара

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Судебное заседание по административке по отцу Сергию. Верхняя Пышма, дама в шляпе, жара, солнечная погода, лето в городе
Синоптики пообещали челябинцам тепло и сильный ветер Фото:

В Челябинской области 18 апреля ожидаются сильные ветры. Экстренное предупреждение жителям разослало ГУ МЧС по региону через SMS-информирование. Синоптики сообщают об опасности лесных пожаров.

«18 апреля на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону. По данным Челябинского гидрометцентра, ветер стихнет к вечеру 19 апреля.

Синоптики предупредили о другой опасности. «17-19 апреля в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс по региональной шкале)», — говорится в сообщении на сайте Челябинского гидрометцентра. Как сообщили в пресс-службе главного управления лесами региона, в области уже начались лесные пожары. Возгорания произошли в Карталинском, Кунашакском, Пластовском, Саткинском и Чебаркульских лесничествах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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