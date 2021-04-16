На Челябинскую область надвигаются ураганы и аномальная жара

Синоптики пообещали челябинцам тепло и сильный ветер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области 18 апреля ожидаются сильные ветры. Экстренное предупреждение жителям разослало ГУ МЧС по региону через SMS-информирование. Синоптики сообщают об опасности лесных пожаров.

«18 апреля на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону. По данным Челябинского гидрометцентра, ветер стихнет к вечеру 19 апреля.

Синоптики предупредили о другой опасности. «17-19 апреля в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс по региональной шкале)», — говорится в сообщении на сайте Челябинского гидрометцентра. Как сообщили в пресс-службе главного управления лесами региона, в области уже начались лесные пожары. Возгорания произошли в Карталинском, Кунашакском, Пластовском, Саткинском и Чебаркульских лесничествах.