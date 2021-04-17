Анастасия Васильева просит главу ФСИН пустить врачей к Навальному Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева требует допустить к оппозиционеру медиков, знакомых с его историей болезни. Состояние блогера она оценивает как критическое и уверяет, что к нему не пускают врачей. Васильева, вместе с другими врачами написала открытое письмо главе ФСИН Александру Калашникову и сообщила об этом в Twitter. Источник URA.RU в адвокатской среде считает, что обращение Васильевой вряд ли закончится успехом, так как законодательство не предусматривает таких решений.

«Мы, лечащие врачи Навального, обратились к директору ФСИН с открытым письмом о его состоянии, близком к критическому. Просим экстренно начать переговоры и пустить нас к пациенту. Готовы по первичному требованию приехать, организовать консилиум и сделать все, чтобы его спасти», — написала в Twitter Васильева. По ее словам, письмо было написано еще 16 апреля, однако ответа от представителей ФСИН врачи не получили.

Васильева также опубликовала результаты биохимического анализа крови, заявив, что они принадлежат Навальному. Часть результатов анализов скрыта, однако на снимке видно, что количество калия в сыворотке крови находится на отметке 7,1 ммоль на литр. При этом подтвердить подлинность снимка невозможно. Показатель является критическим, говорит о почечной недостаточности и нарушениях в работе сердца, добавила Васильева. «Адвокаты в выходные попасть не могут, а врачи уверены, что два дня ждать ни в коем случае нельзя. Ничего сверхъестественного доктора не просят — лишь пустить их к пациенту», — добавила Васильева. К своим сообщениям она прикрепила скрин письма на имя главы ФСИН Александра Калашникова.

ФСИН дает сторонним медработникам доступ в свои учреждения только при наличии у них особо ценных знаний, сказал источник URA.RU в адвокатской среде. В остальных случаях лечением занимаются сотрудники ФСИН. «Лечением заключенных обычно занимаются врачи колонии. В крайнем случае увозят на процедуры в определенные больницы. В нашем законодательстве не предусмотрено положений, позволяющих врачу со стороны получить доступ в ИК. Только если это не узкий специалист, обладающий эксклюзивными знаниями», — сказал собеседник.

URA.RU направило запросы в пресс-службы ФСИН России и управления ФСИН по Владимирской области. Агентство опубликует ответы после их получения.

Фото: скриншот Twitter Анастасии Васильевой