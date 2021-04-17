Кравчук объявил условие для перемирия Украины с Россией

Россия должна возродить Донбасс для перемирия с Украиной Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Для налаживания отношений между Москвой и Киевом, Россия должна «прекратить агрессию» на Украине. Об этом заявил глава киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

«Россия заявляет, что она готова прекратить оккупацию территорий, агрессию на Украине. Пока не выполнено это условие, Украина не пойдет ни на какой компромисс», — цитирует Кравчука РИА «Новости». Он также потребовал, чтобы Россия «возродила Донбасс».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не намерена начинать наступление на Донбасс. Он также уточнил, что Киев откроет огонь только в случае угрозы его войскам в Донбассе или атаки по ним. Однако до этого в управлении Народной милиции республики заявили, что в Донбассе в результате обстрела вооруженными силами Украины по территории ДНР погиб ребенок. Также ВСУ обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) из артиллерии большого калибра, пишет телеканал 360. Замминистра информации непризнанной ДНР Даниил Безсонов заявил, что Украина готова начать наступление. По его словам, в Донбассе ждут начала конфликта до конца апреля.