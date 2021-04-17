Google хочет обозначить Курильские острова российской территорией на своих картах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Интернет-поисковик Google готов обозначить Курильские острова, как российскую территорию. Это решение разозлило жителей Японии.

«Россия совсем унизила Японию! Может, нам прекратить использовать это медоточивое слово „возврат“, а действовать по-другому?» — пишет житель в социальных сетях. Другой пользователь считает, что Японии необходимо разорвать отношения с Москвой и изгнать IT-гиганта из их страны.

Ранее представители компании Google провели переговоры с российской стороной. Компания хочет удалить весь контент, который противоречит российскому законодательству. Также в компании отметили, что Россия имеет для них большое значения, так как это дает им 80 млн ежедневных посещений. В том числе на встрече обсудили вопрос обозначения Курил, как части России.