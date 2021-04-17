Японцев разозлило решение Google по Курилам. «Россия нас унизила»

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Google хочет обозначить Курильские острова российской территорией на своих картах Фото:
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Япония и Россия делят Курильские острова

Интернет-поисковик Google готов обозначить Курильские острова, как российскую территорию. Это решение разозлило жителей Японии.

«Россия совсем унизила Японию! Может, нам прекратить использовать это медоточивое слово „возврат“, а действовать по-другому?» — пишет житель в социальных сетях. Другой пользователь считает, что Японии необходимо разорвать отношения с Москвой и изгнать IT-гиганта из их страны.

Ранее представители компании Google провели переговоры с российской стороной. Компания хочет удалить весь контент, который противоречит российскому законодательству. Также в компании отметили, что Россия имеет для них большое значения, так как это дает им 80 млн ежедневных посещений. В том числе на встрече обсудили вопрос обозначения Курил, как части России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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