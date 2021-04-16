Google удалит весь контент, нарушающий российские законы

В Google отметили, что Россия очень важна для них Фото: Анна Майорова © URA.RU

В компании Google заявили, что в ближайшее время будет удален весь контент, который противоречит российскому законодательству. Также корпорация изучит материалы комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев.

«Мы привели доказательства. И они сказали, что с этими материалами будут работать. Все, что противоречит нашему законодательству, будет устранено в ближайшее время», — приводит слова Пискарева ТАСС. Он добавил, что Google выразил готовность и дальше работать в правовом поле.

По словам Пискарева, в Google заинтересованы в том, что российские законы были соблюдены, так как Россия имеет для них большое значение. «(Прим.ред. — Google) указали, что Россия для Google имеет большое значение, они не хотят терять аудиторию [с охватом] примерно 80 млн ежедневных посещений», — сказал депутат, отметив, что речь идет о видеохостинге YouTube.

В октябре—ноябре комиссия Госдумы проведет еще одну встречу с руководством Google, добавил Пискарев. Он уточнил, что встреча будет организована для того, чтобы проверить, были ли устранены нарушения российского законодательства, которые были указаны на сегодняшней встрече.

Это не первый случай, когда Google идет на встречу российским законодателям и законам. В начале марта 2020 года компания уплатила штраф в размере трех миллионов рублей за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи. До этого Google был оштрафован в 2019 году на 700 тысяч рублей и в мае 2020-го на 1,5 миллиона рублей. Все эти штрафы были уплачены, пишет RT.