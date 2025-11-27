В питерском Мурино подростки напали на взрослых мужчин с лопатами

Местные жители рассказали, что драки в их дворе — обычное дело Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В жилом комплексе «Ромашки» в Мурино (Санкт-Петербург) произошла драка с участием подростков и взрослых мужчин — они использовали лопаты и предметы, похожие на травматическое оружие. Конфликт развернулся возле местного магазина «Росал», на который жители уже год безуспешно пытаются воздействовать для того, чтобы закрыть его, сообщил telegram-канал Mash на Мойке.

«В драке сцепилась целая толпа подростков — они закидывали мужчин снежками, потом один из молодых схватил лопату и ударил ею по голове оппонента. Вдогонку прилетали кричалки про чужих мам и другие непотребства», — пишет telegram-канал.

Позднее один из подростков произвел выстрел в воздух из предмета, внешне схожего с травматическим оружием. В результате правоохранительные органы задержали двух 15-летних участников конфликта.

Местные жители отмечают, что подобные инциденты во дворе происходят регулярно и связывают их с наличием поблизости магазина «Росал» — с 2024 года жители направляют жалобы на продовольственную точку, указывая на круглосуточную продажу спиртных напитков. Однако, поскольку магазин расположен в здании торгового центра, формальных нарушений законодательства не зафиксировано. Жители выступают за ограничение времени продажи алкоголя до 22:00, чтобы снизить уровень шумных сборищ вблизи жилых домов.