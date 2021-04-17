Макрон предложил очертить «красные линии» для Кремля

Президент Франции Эмманюэль Макрон описал, каким он видит диалог с Россией.
Западные страны должны указать России на границы, которые ей нельзя переступать в международных отношениях. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Нам следует выработать четкие красные линии в отношениях с Россией», — цитирует его ТАСС. Макрон также отметил, что наказывать за нарушение этих «линий» следует санкциями.
С другой стороны лидер Франции оговорился, что Запад не желает осложнять отношения с Кремлем. «Нам нужен честный и открытый диалог с Россией», — отметил он.
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