17 апреля 2021

Макрон предложил очертить «красные линии» для Кремля

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Президент Франции Эмманюэль Макрон описал, каким он видит диалог с Россией. Фото:

Западные страны должны указать России на границы, которые ей нельзя переступать в международных отношениях. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Нам следует выработать четкие красные линии в отношениях с Россией», — цитирует его ТАСС. Макрон также отметил, что наказывать за нарушение этих «линий» следует санкциями.

С другой стороны лидер Франции оговорился, что Запад не желает осложнять отношения с Кремлем. «Нам нужен честный и открытый диалог с Россией», — отметил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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