17 апреля 2021

The Times: Британия отправит свои корабли в Черное море

© Служба новостей «URA.RU»
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Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, крым, севастополь, черное море, памятник затопленным кораблям
Великобритания решила поддержать Украину Фото:

Великобритания направит в мае эскадренный миноносец и противолодочный фрегат в Черное море в знак солидарности с Украиной и союзниками по НАТО. Об этом сообщили источники военно-морских сил королевства.

«Великобритания направит в мае в Черное море эскадренный миноносец и противолодочный фрегат в знак солидарности с Украиной и союзниками по НАТО в регионе. Корабли выделят из состава авианосной группы королевского флота в Средиземном море», — сообщает The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные военно-морские источники.

Ранее сообщалось, что в рамках конвенции Монтре в Черное море должны войти военные корабли США. В это время российский флот планировал провести на данной территории учения. Однако этого не произошло. По данным телеканала 360, планы ВМС США изменились после телефонной беседы президента России Владимира Путина с главой Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. После чего лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия выиграла войну в Донбассе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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