Юристы: как получить квартиру от государства бесплатно

Малоимущие россияне и те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, могут бесплатно получить квартиру по договору социального найма. Об этом заявил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов.
«Рассматривая вопрос о бесплатном получении жилья, необходимо отметить, что жилье предоставляется не в собственность, а в рамках договора социального найма. Т.е. собственником недвижимости остается государство», — подчеркнул Денисов, пишет агентство экономической информации «Прайм».
При этом, чтобы получить жилье, россияне должны официально подтвердить статус малоимущего. «Малоимущими являются граждане, признанные таковыми органом местного самоуправления, исходя из размера дохода на каждого члена семьи (ниже прожиточного минимума в регионе проживания) и стоимости облагаемого налогами имущества, находящегося в собственности членов семьи», — отмечает ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Кроме того, пишет издание, право на получение бесплатного жилья, но уже в собственность, есть у судей, которые занимали свою должность не менее десяти лет. Также это касается военных. На получение бесплатного жилья могут претендовать также врачи и учителя, работающие в сельской местности.
В России существуют федеральные и региональные программы по социальной помощи в погашении ипотеки, содержании несовершеннолетних детей и единовременных выплатах малоимущим. Также, по данным телеканала 360, власти страны обсуждают новые подходы в оказании более адресной поддержки нуждающимся.
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