Роскосмос раскрыл, в каком месте приземлится корабль с Луны

Российский пилотируемый корабль «Орел» после полетов к Луне приземлится недалеко от Оренбурга. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
«На этапе эскизного проектирования определен район номер восемь „Оренбург“, расположенный в 64,5 километрах к юго-востоку от города Оренбург », — цитирует документ РИА «Новости». По данным агентства, корабль приземлится в Беляевском районе, населенных пунктов там нет. На запланированном участке «Роскосмос» должен построить посадочный комплекс и комплекс первичного обслуживания вернувшегося аппарата.
Первый испытательный запуск нового российского космического корабля «Орел» в беспилотном режиме на ракете «Ангара» на Луну запланирован на 15 декабря 2023 года, сообщает
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