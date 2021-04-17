17 апреля 2021

Роскосмос раскрыл, в каком месте приземлится корабль с Луны

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Город ночью. Сургут, луна, полнолуние, суперлуние
Корабль «Орел» вернутся с Луны в Оренбург Фото:

Российский пилотируемый корабль «Орел» после полетов к Луне приземлится недалеко от Оренбурга. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«На этапе эскизного проектирования определен район номер восемь „Оренбург“, расположенный в 64,5 километрах к юго-востоку от города Оренбург », — цитирует документ РИА «Новости». По данным агентства, корабль приземлится в Беляевском районе, населенных пунктов там нет. На запланированном участке «Роскосмос» должен построить посадочный комплекс и комплекс первичного обслуживания вернувшегося аппарата.

Первый испытательный запуск нового российского космического корабля «Орел» в беспилотном режиме на ракете «Ангара» на Луну запланирован на 15 декабря 2023 года, сообщает Life. Роскосмос предложил Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству начать подготовку космонавтов к полету на Луну.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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