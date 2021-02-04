Россия начала готовить высадку космонавтов на Луну

Первым этапом высадки людей на Луну должен стать полет за пределы геомагнитного поля планеты научного аппарата с растениями и животными на борту Фото: Анна Майорова © URA.RU

Госкорпорация «Роскосмос» предложила Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству начать непосредственную подготовку к отправке российских космонавтов на Луну. Первым этапом высадки людей на спутник Земли должен стать полет за пределы геомагнитного поля планеты научного аппарата с растениями и животными на борту для изучения возможности их длительного пребывания в таких условиях.

Запуск аппарата должен состояться в 2024 году. «В рамках подготовки технологий обеспечения длительного полета человека к Луне и планетам Солнечной системы „Роскосмос“ направил в Институт медико-биологических проблем РАН предложение переориентировать программу полета биологического научного аппарата „Бион-М“ номер 2», — приводит слова источника в ракетно-космической отрасли РИА «Новости». Он объяснил, что таким образом начнется медико-биологическая подготовка экипажей к дальним космическим полетам. Соответствующее решение должно быть принято в течение месяца, уточнил инсайдер.

Ранее научно-популярный блогер Виталий Егоров заявил, что запуск первой российской лунной программы ожидается в октябре 2021 года, передает агентство Nation News. Тем временем Российская академия наук порекомендовала «Роскосмосу» отложить создание сверхтяжелой ракеты-носителя для полета к Луне.