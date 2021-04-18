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У фаворита довыборов в гордуму Тюмени появился конкурент

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания. Тюмень, мэрия тюмени, администрация города
Довыборы в гордуму Тюмени намечены на 19 сентября Фото:

Член регионального политсовета «Единой России» Георгий Кекелия намерен избраться в гордуму Тюмени. Политик подал документы на участие в предварительном внутрипартийном голосовании ЕР, сообщили URA.RU в реготделении партии. Кекелия составит конкуренцию хирургу Антону Терехину, которого называют фаворитом в борьбе за депутатский мандат.

«Кекелия подал документы для участия в предварительном голосовании на довыборы в гордуму Тюмени по избирательному округу №12», — рассказали в ЕР. Вакантное место в гордуме появилось после того, как депутат-единоросс Юрий Баранчук в сентябре 2020 года занял кресло в региональном парламенте.

По словам источника агентства в политических кругах, еще недавно Кекелия считался одним самых перспективных молодых политиков, приближенных к главе реготделения ЕР. «Но в последнее время его акции понизились. Скорее всего, ставка на довыборах будет сделана на Терехина», — отмечает инсайдер.

В партии не стали комментировать слова источника. «Все будет решать избиратель», — ответили там. Довыборы в гордуму Тюмени намечены на единый день голосования 19 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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