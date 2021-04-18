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В Пермский край после похолодания идет тепло

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города в период самоизоляции. 6 пареля 2020. Пермь, соборная площадь пермь
В Пермском крае потеплеет до 15 градусов Фото:

После резкого похолодания в Пермском крае потеплеет. Начавшаяся неделя будет солнечной и сухой, рассказал URA.RU инженер ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов.

«Температура воздуха уже с понедельника начнет постепенно повышаться, особенно дневная. Первые два дня по краю будет 8—13 градусов тепла, а в среду в северо-западных районах края температура может превысить 15 градусов. Эта неделя будет отличаться тем, что на севере края будет, как минимум, не холоднее, а, возможно, теплее, чем на юге», — сказал Шихов.

В Перми самым теплым днем начавшейся недели станет четверг, когда воздух прогреется до 15 градусов. Осадки в Прикамье не ожидаются до пятницы включительно — дожди возможны лишь в выходные.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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