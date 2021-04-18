В Пермский край после похолодания идет тепло

В Пермском крае потеплеет до 15 градусов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

После резкого похолодания в Пермском крае потеплеет. Начавшаяся неделя будет солнечной и сухой, рассказал URA.RU инженер ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов.

«Температура воздуха уже с понедельника начнет постепенно повышаться, особенно дневная. Первые два дня по краю будет 8—13 градусов тепла, а в среду в северо-западных районах края температура может превысить 15 градусов. Эта неделя будет отличаться тем, что на севере края будет, как минимум, не холоднее, а, возможно, теплее, чем на юге», — сказал Шихов.

В Перми самым теплым днем начавшейся недели станет четверг, когда воздух прогреется до 15 градусов. Осадки в Прикамье не ожидаются до пятницы включительно — дожди возможны лишь в выходные.