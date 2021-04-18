18 апреля 2021
17 апреля 2021
16 апреля 2021

Пермский губернатор летит в Москву ради встречи с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приезд Министра труда Антона Котякова 25 августа 2020 г. Пермь., махонин дмитрий
Дмитрий Махонин отправится в столицу после заседания регионального правительства Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин запланировал поездку в Москву, чтобы прослушать послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы региона Станислав Шубин.

«Губернатор Пермского края отправляется в Москву на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию», — сообщил Шубин URA.RU. Собеседник отметил, что во вторник 20 апреля Дмитрий Махонин проведет заседание правительства региона, а после вылетит в столицу.

Ежегодное послание президента Федеральному Собранию запланировано на 21 апреля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил, что послание будет проходить в очном формате.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...