Пермский губернатор летит в Москву ради встречи с Путиным

Дмитрий Махонин отправится в столицу после заседания регионального правительства Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин запланировал поездку в Москву, чтобы прослушать послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы региона Станислав Шубин.

«Губернатор Пермского края отправляется в Москву на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию», — сообщил Шубин URA.RU. Собеседник отметил, что во вторник 20 апреля Дмитрий Махонин проведет заседание правительства региона, а после вылетит в столицу.

Ежегодное послание президента Федеральному Собранию запланировано на 21 апреля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил, что послание будет проходить в очном формате.