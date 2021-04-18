18 апреля 2021
17 апреля 2021

Свердловский министр сделал неожиданный карьерный шаг

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Биктуганов собрался на выборы Фото:
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Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов подал документы на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты заксобрания. Как сообщили URA.RU в региональном исполкоме ЕР, чиновник лично пришел подавать заявление.

«Биктуганов сейчас подал документы. В заксо по Красноуфимской территориальной группе», — рассказал замглавы исполкома — начальник пресс-службы Максим Бестфатер. Получить комментарий самого министра о причинах такого шага не удалось — он не ответил на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере.

В настоящее время для участия в праймериз в Свердловской области заявилось 145 человек. Из них 105 политиков хотят пройти в заксобрание, 40 — в Госдуму.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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