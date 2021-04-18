Свердловский министр сделал неожиданный карьерный шаг

Юрий Биктуганов собрался на выборы Фото: пресс-служба регионального отделения ЕР

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов подал документы на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты заксобрания. Как сообщили URA.RU в региональном исполкоме ЕР, чиновник лично пришел подавать заявление.

«Биктуганов сейчас подал документы. В заксо по Красноуфимской территориальной группе», — рассказал замглавы исполкома — начальник пресс-службы Максим Бестфатер. Получить комментарий самого министра о причинах такого шага не удалось — он не ответил на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере.

В настоящее время для участия в праймериз в Свердловской области заявилось 145 человек. Из них 105 политиков хотят пройти в заксобрание, 40 — в Госдуму.