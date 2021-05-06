Челябинский губернатор рассказал, сколько заработал в 2020 году

Ирина и Алексей Текслеры отчитались о доходах за 2020 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер опубликовал сведения об имуществе и доходах за 2020 год. Декларационные данные опубликованы на официальном сайте главы региона. Согласно документам, доходы Текслера, по сравнению с 2019 годом, снизились.

«Годовой доход главы региона сложился из дохода по основному месту работы, дохода от вкладов, а также от сдачи в аренду недвижимости», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. В 2020 году заработок губернатора составил 12,5 млн рублей.

Это на почти на 5 млн рублей ниже, чем в 2019, когда доходы Текслера составили почти 17 млн рублей. Тогда высокий заработок главы региона объяснили тем, что он получил компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении из Минэнерго РФ за пять лет работы.

Заработок супруги губернатора Ирины Текслер составил 219 тысяч рублей. В 2019 году в ее доходах было указано 277 рублей. Жена главы региона является учредителем благотворительного Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив-2020, но работает в нем бесплатно. У сына Михаила доходов нет.

Текслеры владеют квартирой на Кипре площадью 114 квадратных метров, купленной еще во время работы в Минэнерго РФ. В собственности губернатора две квартиры в России площадью 145,5 и 67,2 (половина доли) квадратных метра, а также два машиноместа. У Ирины Текслер есть жилой дом в 330 квадратных метров, квартиры площадью 63,7 и 43,6 квадратных метра, автомобили Land Rover Range Rover и Хонда FR-V и машиноместо.

В целом сведения за 2020 год, за исключением доходов, не отличаются от данных за 2019. В пользовании у семьи губернатора находится жилой дом, площадью 626 квадратных метров. Речь идет о губернаторской резиденции на улице Лесопарковой.