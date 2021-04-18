18 апреля 2021
17 апреля 2021

Свердловский вице-губернатор раскрыл планы на будущее

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Сергеем Бидонько. Екатеринбург, бидонько сергей
Сергей Бидонько подал документы на праймериз ЕР Фото:

Свердловский вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько выдвинулся на праймериз «Единой России». Как чиновник сообщил URA.RU, он подал документы для участия в отборе кандидатов в депутаты заксобрания по Краснотурьинском избирательному округу и в Госдуму по партсписку.

«Процедура праймериз — это возможность для людей, которые занимаются политикой, проверить свои электоральные рейтинги. За эти годы накопилось определенное количество вопросов, которые удалось решить. Для меня участие в праймериз — понять, как люди, для которых мы работаем, относятся ко мне», — прокомментировал свое решение Сергей Бидонько.

По его словам, он еще думает, пойдет ли в депутаты или останется работать на посту вице-губернатора. Решение будет принято по итогам праймериз. «Не исключаю ни тот, ни другой вариант. Это равнозначные позиции», — оценил чиновник статус депутатской и вице-губернаторской должностей. На время участия в кампании он не намерен прерывать основную работу и уходить в отпуск.

Между тем, инсайдеры URA.RU полагают, что участие в кампании для Бидонько — способ укрепить свои политические позиции и доказать эффективность в роли модератора областных политических процессов. «Бидонько не уйдет ни в Госдуму, ни тем более в заксобрание», — утверждают собеседники агентства. Ранее источники сообщали о колебаниях вице-губернатора, какой формат участия в выборах предпочесть.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...