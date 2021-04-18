Курганцы жалуются на дым с крупнейшей свалки региона

Под Курганом загорелся мусорный полигон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана, которые имеют дачи в Кетовском районе, жалуются на запах гари. Дачники заявляют, что дым идет с крупнейшей свалки — Шуховского полигона ТБО. Об этом URA.RU рассказал один из курганцев.

«Почти неделю мы мучаемся от запаха гари. Спрятаться от него невозможно. Приезжаем на дачу отдохнуть, а это превращается в пытку. А многие здесь живут», — пояснил дачник. В доказательство он предоставил фото задымленной дороги. Место находится в 4 км от Шуховского полигона.

По сведениям водителей мусоровозов, пожар начался на полигоне неделю назад. Открытое горение сотрудники полигона тушили собственными силами. «Пожарных не привлекали, хотя полыхало сильно. С трудом смогли сбить пламя, которое грозило перекинуться на соседний лес. Сейчас полигон тлеет», — пояснил один из водителей.

Получить комментарии МУП «Шуховский полигон» на момент публикации URA.RU не удалось. В администрацию Кургана, которая является учредителем предприятия, направлен запрос.

URA.RU сообщало, что в августе 2020 года под Курганом горел Шуховский полигон, где было захоронено 25 тонн просроченных пестицидов. При смене ветра дым ощущался в районе окраин Кургана. До этого полигон горел в конце июня, пожарные МЧС тушили возгорание почти неделю. Проливали слои отходов водой. Инсайдеры считали, что проливка несет в себе риски размножения бактерий, которые могут спровоцировать еще большее возгорание.

Курганцы заявили, что задыхаются от дыма с крупнейшей свалки Фото предоставлено читателем URA.RU