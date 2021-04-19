ФСИН: Навального переведут из колонии в больницу для осужденных

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Митинг Алексея Навального. Челябинск, навальный алексей
Алексея Навального отправят в больницу Фото:
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Дело Алексея Навального

Российского блогера Алексея Навального переведут из колонии в стационар областной больницы для осужденных. Решение об этом приняла комиссия врачей, сообщает пресс-служба УФСИН по Владимирской области.

«Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе А. Навального в стационар областной больницы для осужденных», — сообщили в УФСИН. Больница, куда отправится блогер, находится на территории ИК-3 во Владимирской области. Сейчас состояние Навального удовлетворительное, его каждый день осматривает врач, пишет RT. С согласия блогера ему назначена витаминная терапия. Адвокат Навального Ольга Михайлова отказалась комментировать URA.RU ситуацию. Другой адвокат блогера, Вадим Кобзев, не ответил на звонок.

В конце марта стало известно о проблемах со здоровьем у блогера. ФСИН и жена Навального сообщают разные данные о его состоянии. Его адвокат Ольга Михайлова заявляла о проблемах с позвоночником у блогера, а также сильных болях в спине и ноге. Позже Навальный начал голодовку, требуя впустить к нему приглашенного врача. В США уже заявили, что смерть блогера в колонии обернется последствиями для России, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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