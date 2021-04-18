В Екатеринбурге проходит пикет против иноагентов

НОД пикетирует свердловское заксобрание Фото: URA.RU

«Национально-освободительное движение» (НОД) в Екатеринбурге проводит одиночный пикет против иноагентов в политике. Пикетчик с флагом НОД стоит перед входом в областной парламент.

«Нет пятой колонне в России!» — гласит надпись на плакате, который держит мужчина. Координатор штаба НОД в Екатеринбурге Андрей Шавриков пояснил URA.RU, что серия одиночных пикетов будет идти всю неделю. Их участники сменяют друг друга каждые два часа.

«У нас проходит серия пикетов „Нет иноагентам во власти!“ Акция направлена против чиновников, которые получали деньги госдепа США или проходили обучение за рубежом на средства госдепа. Таких чиновников за 30 лет с момента развала СССР насчитываются десятки тысяч», — рассказал Андрей Шавриков. Он уточнил, что пикеты не связаны с ожидаемыми выступлениями сторонников блогера Алексея Навального, но добавил, что борьба иноагентов с патриотическими силами идет по многим направлениям.