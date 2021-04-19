Мосгорсуд рассмотрит иск, обвиняющий ФБК в экстремизме

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Клипарт. Магнитогорск, суд, защитная маска, вынесение приговора, пандемия
Главной целью организации в иске названо изменение основ конституционного строя Фото:
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Дело Алексея Навального

Мосгорсуд получил иск от прокуратуры Москвы, в котором Фонд борьбы с коррупцией, признанный в России иностранным агентом, просят признать экстремистской организацией. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«В Московском городском суде зарегистрирован иск прокуратуры города Москвы к некоммерческим организациям „Фонд борьбы с коррупцией“ и „Фонд защиты прав граждан“, общественному движению „Штабы Навального“ о признании организаций экстремистскими», — приводит информацию ТАСС.

Сообщается также, что, по мнению представителей Генпрокуратуры, эти организации дестабилизируют социальную и общественно-политическую ситуацию. Главными целями организаций, якобы, является изменение основ конституционного строя, напоминает «Царьград». Для этого ФБК может использовать сценарий «цветной революции», считают в прокуратуре.

Ранее прокуратура Москвы проверила Фонд борьбы с коррупцией, создателем которого является осужденный блогер Алексей Навальный, на предмет экстремизма. Об этом заявил директор фонда Иван Жданов. В свою очередь, бывшая сотрудница штаба блогера Анастасия Нарвская рассказала, как обстоят дела в ФБК. По ее словам, среди руководства фонда процветает кумовство, финансирование непрозрачно, а нынешний глава фонда Леонид Волков обвинялся ею в сексизме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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