Спасатели рассказали, когда в ХМАО начнется ледоход

Ледоход на Оби и Иртыше, в границах ХМАО, начнется в начале мая Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

В ХМАО начало ледохода на Оби и Иртыше сотрудники МЧС ожидают в первой декаде мая. При этом на реке Конда (приток Иртыша) первый ледоход в этом году уже начался. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

«Сейчас ледоход идет по реке Конде (приток Иртыша) в районе Урая. На самом Иртыше голова ледохода находится на границе с Казахстаном. А на Оби — в Томской области, это чуть больше 800 км от нас. Мы ожидаем приход головы ледохода к границам ХМАО в первой декаде мая», — сказали в пресс-службе.

Спасатели добавили, что на некоторых участках Оби может появиться отдельная «голова» ледохода, так как на некоторых участках реки лед уже потерял свою прочность. Чтобы избежать наводнений, на Оби 22—23 апреля пройдут взрывные работы.

Ранее URA.RU писало, что в 2020 году ледоход в ХМАО начался аномально рано. Тогда лед на Оби и Иртыше тронулся на две недели раньше, чем обычно.