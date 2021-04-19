В Кремле прокомментировали грядущие акции протеста

На несанкционированные акции протеста будут реагировать правоохранительные органы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
«В случае, если какие-то будут инициироваться акции неразрешенные, они автоматически будут незаконными. В отношении них будут выполняться правоохранителями те действия, которые должны выполняться по законам РФ», — пояснил он во время конференц-колла.
Представитель Кремля также рассказал о том, кто, по его мнению, стоит за несанкционированными митингами. «Важно напомнить, что опять такие провокационные призывы звучат даже не с территории РФ, а от неких граждан, которые проживают за границей. Есть смысл об этом помнить», — предупредил Песков.
Акции протеста могут пройти в России в поддержку блогера Алексея Навального. Ему вынесли приговор в начале февраля из-за того, что он неоднократно нарушал требования отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Блогера приговорили к 3,5 года лишения свободы.
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