В Кремле прокомментировали грядущие акции протеста

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12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, песков дмитрий, портрет
Инициатор акций протеста — Запад, уверен Песков Фото:
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Митинги Навального

На несанкционированные акции протеста будут реагировать правоохранительные органы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«В случае, если какие-то будут инициироваться акции неразрешенные, они автоматически будут незаконными. В отношении них будут выполняться правоохранителями те действия, которые должны выполняться по законам РФ», — пояснил он во время конференц-колла.

Представитель Кремля также рассказал о том, кто, по его мнению, стоит за несанкционированными митингами. «Важно напомнить, что опять такие провокационные призывы звучат даже не с территории РФ, а от неких граждан, которые проживают за границей. Есть смысл об этом помнить», — предупредил Песков.

Акции протеста могут пройти в России в поддержку блогера Алексея Навального. Ему вынесли приговор в начале февраля из-за того, что он неоднократно нарушал требования отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Блогера приговорили к 3,5 года лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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