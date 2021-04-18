Из-за планов по открытию завода ферросплавов тюменцы опасаются за свое здоровье Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Тюмени выступили против строительства завода ферросплавов. Требования помешать проекту, который нанесет экологический ущерб, появились на странице губернатора области Александра Моора.

«Жителям микрорайонов Новоантипинский, Антипино, Зайково, Быково, Гилево, Лесобаза, Старотобольского и Ялуторовского трактов очень интересен ответ на вопрос о планах строительства „Тюменского завода ферросплавов“ под их окнами. Показатели выбросов явно занижены и вред здоровью и жизням людей будет нанесен непоправимый», — такое сообщение написал один из жителей Тюмени на странице губернатора Александра Моора в соцсети «ВКонтакте». В оперативный штаб региона направлен запрос, ответ ожидается.

Похожей позиции придерживаются и другие тюменцы. Жители Антипино, к примеру, объединились для борьбы с проблемой.

«У нас есть чат, где мы обсуждаем ситуацию. Там уже несколько сотен человек, и это только жители нашего микрорайона. Но недовольных намного больше. Мы не хотим, чтобы вблизи наших домов плавили металл, накапливали шлак на берегу Туры. Она каждый год разливается, все это уйдет в воду», — рассказал в разговоре с URA.RU житель Тюмени Сергей Попов.

Пока жители пишут обращения в администрацию и прокуратуру и просят открыть производство на более отдаленной территории, на самом заводе готовятся к проведению общественных слушаний. Они пройдут сегодня в 18:00, там представят результаты экологической экспертизы проекта.

«На мой взгляд, жители торопятся с выводами. Сейчас проходит лишь второй этап обсуждения проекта. В его рамках мы примем все замечания и предложения. Расскажем, что такое наш завод, дадим достоверную информацию. Принять участие в слушаниях можно онлайн, вся информация на нашем сайте», — рассказал URA.RU исполнительный директор ООО «Тюменский завод ферросплавов» Владимир Завражнов.